Osnabrück. Sie war eine große Persönlichkeit: Gisela Bohnenkamp, Osnabrücker Unternehmerin und Stifterin, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk.

Gisela Bohnenkamp verkörperte einen Unternehmertyp, der in der Zeit des neoliberalen Übermutes gewiss als altmodisch belächelt wurde. Unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung gehörten für sie zusammen wie ein linker und rechter Schuh. Ein Unternehmen habe eine Verpflichtung für die Allgemeinheit, sagte sie 2014, als Oberbürgermeister Wolfgang Griesert ihr die Möser-Medaille verlieh, die höchste Auszeichnung, die die Stadt vergibt.

1990 übernahm Gisela Bohnenkamp die Geschäftsführung des Unternehmens, das ihr Mann Friedel 1950 im Fledder als Fahrzeugteilehandel gegründet hatte. Die Bohnenkamp AG ist zu einem führenden Großhändler für Landmaschinen- und Lastwagenreifen herangewachsen, beschäftigt am Hauptsitz in Osnabrück-Atter und 21 weiteren Standorten über 550 Menschen. „Gisela Bohnenkamp hat mit ihrer Persönlichkeit und Weitsicht unser Unternehmen geprägt und den Weg für eine erfolgreiche Entwicklung geebnet. Für sie standen immer die Mitarbeiter und der unabhängige Fortbestand der Firma im Zentrum aller Überlegungen. Wir bringen unsere Achtung vor Gisela Bohnenkamp auch dadurch zum Ausdruck, dass wir ihr Lebenswerk in Ihrem Sinne fortführen“, heißt es in einem gemeinsamen Kondolenzschreiben von Mitarbeitern, Vorstand und Aufsichtsrat.



2008 übertrug sie einen Teil Ihrer Beteiligung an die gemeinnützige „Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung“ und wechselte in den Aufsichtsrat der Bohnenkamp AG. Mit der Stiftung wollte sie die Welt im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein wenig besser machen. Sie ahnte zu dem Zeitpunkt wohl nicht, in welchem Ausmaß ihr das gelingen würde. Die Stiftung, ausgestattet mit einem Stammkapital von 20 Millionen Euro, ist mit 49 Prozent an der Bohnenkamp AG beteiligt und kann daher jedes Jahr knapp die Hälfte des Unternehmensgewinns für gemeinnützige Zwecke einsetzen. Keine andere private Stiftung in der Region kann ähnliche Wirkungskraft entfalten. Keine andere Stiftung ist so vielseitig engagiert.

Die Stiftung hat den Bau eines Bildungshauses im Botanischen Garten gefördert und die Hecker-Villa am Schölerberg, dem heutigen Sitz der Stiftung, vor dem Verfall gerettet. Die Stiftung fördert Kunst und Kultur, Sprachkompetenz und Schülertheater, das Zusammenleben der Generationen.

Aber das Wichtigste: Hunderte, wahrscheinlich tausende Kinder und Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen erhalten mit Hilfe der Stiftung die Chance auf höhere Bildung. Gisela Bohnenkamp ermutigte junge Menschen, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sie weckte in ihnen die Sehnsucht, noch mehr zu lernen, zu wissen, zu erleben, zu gestalten. Sie vermittelte ihnen, dass Bildung Anstrengung bedeutet, aber jedem die Welt erschließen kann.

Der Entschluss, eine Stiftung zu gründen, sei 2007 auch aus der Erkenntnis gereift, dass „ein Unternehmen eine Verpflichtung für die Allgemeinheit hat und nicht zum Selbstzweck werden darf“, sagte sie 2014 nach Ehrung im Rathaus. Sie ermutigte die Zuhörer, selbst zum Stifter zu werden: „Ich kann Ihnen sagen, Sie erleben vieles, und spannend ist es immer.“ Aber: „Das setzt voraus, dass man abgegeben kann.“



Gisela Bohnenkamp konnte abgegeben - nicht nur Materielles. Sie hat sich um das öffentliche Wohl verdient gemacht.