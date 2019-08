Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück hat in einer Berufungsverhandlung einen Osnabrücker zu einer achtmonatigen Haftstrafe wegen Betrugs verurteilt. Obwohl er wegen der gleichen Taten noch unter Bewährung stand, hatte der 26-Jährige bei Ebay Karten für Fußballspiele verkauft, den Käufern die Tickets aber nie zugeschickt.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Befragung eines Angeklagten einzuleiten, der Vorsitzende Richter in der Verhandlung gegen den 26-Jährigen Osnabrücker machte es auf die denkbar flapsigste Art: "Was sollte das denn?" Der Angeklagte antwortete, zur Tatzeit habe er erhebliche finanzielle Probleme gehabt. Sein Konto sei gepfändet worden, mit der Miete sei er zwei Monate im Rückstand gewesen, und der Vermieter habe ihm unmissverständlich klar gemacht, dass er auf sein Geld warte.

Das Konto habe die Familienkasse gepfändet, "Ich musste noch Unterhaltszahlungen für meine Tochter leisten." In seinen weiteren Schilderungen erwähnte der 26-Jährige außerdem, dass er vor einiger Zeit Privatinsolvenz angemeldet habe.

Fußball-Karten für bis zu 300 Euro

Die finanzielle Zwangslage brachte den Angeklagten dazu, auf ein bewährtes Muster zurückzugreifen: Er bot bei Ebay-Kleinanzeigen Karten für Fußballspiele an, die er gar nicht besaß, und verkaufte sie an arglose Fußballfans. In drei Fällen erbeutete er so insgesamt 1400 Euro, bis zu 300 Euro verlangte er pro Karte. Das Amtsgericht verurteilte den 26-Jährigen zu einer achtmonatigen Haftstrafe - ohne Bewährung. Denn der jungen Mann hatte nicht nur ganz ähnliche Taten bereits begangen, zum Zeitpunkt seiner nun verhandelten Taten stand er wegen eben dieser Taten sogar noch unter Bewährung.

In der Berufungsverhandlung ging es nun ausschließlich um die Strafe, im Juristendeutsch heißt das, die Verhandlung ist "auf den Rechtsfolgenausspruch" beschränkt. Die Verteidigung führte ins Feld, dass der 26-Jährige in einer absoluten Zwangslage gehandelt habe. "Ihm drohte, auf die Straße gesetzt zu werden." Außerdem habe ihr Mandant einen festen Arbeitsplatz, den er bei einem Haftaufenthalt sicher verlieren würde.

"Schade, dass wir nicht auch in Berufung gegangen sind"

Der Staatsanwalt war vollkommen anderer Meinung. Er sagte, die Strafe der ersten Instanz sei noch viel zu niedrig ausgefallen, denn die Masche des 26-Jährigen sei kein einfacher, sondern gewerbsmäßiger Betrug. "Schade, dass wir nicht auch in Berufung gegangen sind, deshalb kann die Strafe nicht erhöht werden." Der Angeklagte sei darüber hinaus gerade einmal elf Tage nach seiner letzten Verurteilung wieder straffällig geworden.

Das Gericht schloss sich dem Staatsanwalt an und verwarf die Berufung auf Kosten der Angeklagten. Sollte der nicht noch mit einer möglichen Revision Erfolg haben, muss er für seine Betrügereien acht Monate ins Gefängnis.