Osnabrück. Im Klinikum Osnabrück ist das 1000. Baby des Jahres zur Welt gekommen. Bei dem Kind handelt es sich um Sofia Marquardt, die erste gemeinsame Tochter von Sabrina Marquardt und Lars Junge. Sie kam am 24. Juli um 8.30 Uhr zur Welt. Bei ihrer Geburt war das Mädchen 52 Zentimeter groß und 2970 Gramm schwer.

Die 30 Jahre alte Mutter und der 26-jährige Vater freuten sich sehr, dass die Entbindung per Kaiserschnitt gut gelaufen ist. „Der Kaiserschnitt war neu für mich – aber es ging dann alles ganz schnell. Sofia war bereits drei Minuten nach Beginn der Operation zu hören“, berichtete Sabrina Marquardt.

Neben den beiden Eltern freut sich laut Pressemitteilung des Klinikums auch der neunjährige Noel, der erste Sohn von Sabrina Marquardt, sehr über seine kleine Schwester. Er gehörte zu den ersten Besuchern nach der Entbindung. Für Sofia hat die in Osnabrück lebende Familie bereits ein eigenes Kinderzimmer eingerichtet. „Es ist eher neutral gestaltet – und wenn es etwas in Pink gibt, geht das auf mich zurück“, so der Vater Lars Junge.

Viele Zwillingsgeburten

Vor Sofia hatte bereits die Geburt von Sabrina Marquardts erstem Sohn Medieninteresse ausgelöst, wie sich die Mutter erinnert. Bei seiner Geburt gab es zwar keine runde Zahl – aber dafür war er das erste Kind, das im Jahr seiner Geburt in dem Krankenhaus geboren wurde. Ärztin Helga Brachmann-Michalski freute sich über das Lob von den Eltern und gratulierte ihnen mit einem Strauß Blumen. Sie wies auf die große Zahl von Zwillingsgeburten in diesem Jahr im Klinikum Osnabrück hin. Wie sie erklärte, waren unter den 1000 Babys, die dieses im Klinikum geboren wurden, 34 Zwillingspaare. Sie geht davon aus, dass dieses Jahr insgesamt wieder etwa 1700 Kinder im Klinikum Osnabrück geboren werden.

Viele Kaiserschnitt-Entbindungen

Wie Brachmann-Michalski weiter erklärte, entscheiden sich im Klinikum Osnabrück viele Frauen für Kaiserschnitt-Entbindungen. Der Anteil dieser Entbindungen liegt bei über 40 Prozent, wobei sich viele Mütter ganz bewusst dafür entscheiden.