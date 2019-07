Osnabrück. Einen Blick in die weite Welt des Weines können Genussmenschen vom 1. bis 4. August auf dem Osnabrücker Marktplatz werfen. Dorthin locken die 16. Osnabrücker Weintage. Sechs hiesige Weinhändler wollen bei hoffentlich sommerlichem Wetter Tropfen aus ihrem Portfolio kredenzen. Sie freuen sich aber vor allem über den vergangenen Sommer.

Die deutsche Weinprinzessin und fränkische Weinkönigin Klara Zehnder aus Randersacker kommt zwar zu den Weintagen und wird diese am 2. August offiziell eröffnen, aber anders als beim Osnabrücker Weinsommer stehen nicht nur Rebsorten aus Deutschland im Fokus. „Bei uns werden alle wichtige Weinanbaugebiete aus der ganzen Welt vorgestellt“, sagt Herlinde Fohs. Ihr Weingeschäft in der Krahnstraße ist neben dem Fartmann-Weinhaus aus Westerkappeln, Getränke Schröder, dem Weinhaus Hoberg und Wein Riemann aus Osnabrück sowie Wein Tepe aus Bad Rothenfelde Ausrichter der Weintage.

Bei den deutschen Rebsorten sind vor allem Weißweine gefragt. Angesichts des Besuchs der Wein-Majestät aus dem Frankenland steht der Silvaner im Mittelpunkt, aber natürlich wird auch Riesling ausgeschenkt. „Der 2018er ist ein traumhaft schöner Jahrgang“, sagt Herlinge Fohs über ihn. Daneben landen gerne Weißweine aus den Rebsorten Chardonnay und Sauvignon Blanc in den Gläsern. Beim Rotwein sind derzeit die Sorten Cabernet Sauvignon und Merlot am beliebtesten. Allerdings haben die Weißwein-Sorten im Sommer die Nase vorn. „Sommer und Weinfest gleich Weißwein und Rosé“, stellt Herlinde Fohs als Gleichung auf.

Neben den heimischen Weinhändlern sind der Gasthof Rieskamp-Goedeking aus Westerkappeln, Alexander Frontzek mit seiner „Mietwurst-Station“ und Thomas Richter und sein Flammkuchen-Stand bei den Weintagen dabei und stillen den Hunger mit gebackenem Burgunderschinken, herzhaftem Käse mit Oliven, feinem Lachs oder einer Brat- oder Currywurst.

„Wein ist etwas Herrliches, er gehört zur Genusskultur“, schwärmt Herlinde Fohs. Sie weist allerdings darauf hin, dass der Genuss durch zu viel Quantität gemindert wird. Für Besucher, die keinen Alkohol trinken wollen oder dürfen, gebe es Fruchtsäfte, Wasser, aber auch alkoholfreien Wein und Sekt im Angebot.

Die Osnabrücker Weintage 2019 beginnen am Donnerstag, 1. August, um 18 Uhr. Am Freitag geht es ab 16 Uhr weiter und um 18 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung durch die deutsche Weinprinzessin und fränkische Weinkönigin Klara Zehnder sowie Bürgermeisterin Eva-Maria Westermann. Am Samstag und Sonntag beginnen die Weintage jeweils um 14 Uhr.