L&T-Chef Mark Rauschen setzt auf stationären Handel - auch wenn das digitale Geschäft nicht auszublenden ist. Es gehöre zur Realität dazu und könne ergänzen. Foto: David Ebener

Osnabrück. Plattformen wie Amazon, Zalando & Co. durchdringen die (Einkaufs-)Gewohnheiten der Kunden immer mehr - Mittelständler unter anderem im Handel stellt das vor Herausforderungen. Was haben Sie dem entgegenzusetzen? Oder funktioniert gerade im Bereich E-Commerce auf Dauer nur eine Kooperation? Ein Gespräch mit Mark Rauschen, Geschäftsführer von L&T in Osnabrück sowie Vorsitzender des IHK-Handelsausschusses.