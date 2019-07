Hagen a.T.W.. Die neue Königin des Schützenvereins Natrup-Hagen heißt Elisabeth Hüls. Am Samstag übernahm sie die Würde von ihrem Vorgänger Markus Bente, dem Jubiläumskönig: 2018 hatte der Verein sein 125-jähriges Bestehen gefeiert.

"Die Geschichte kennt viele große Königinnen", betonte Präsident Hans-Peter Raffelt bei der Proklamation. Darunter seien bekanntermaßen auch mehrere mit dem Namen Elisabeth. In diese ehrwürdige Tradition hinein inthronisiert, trat die neue Regentin vor zum Ehrentanz mit Prinzgemahl Norbert Rietbrock. Der Spielmannszug TV Hohne ließ dazu einen Walzer erklingen.

Ohrbecker Spielmannszug unterbesetzt

Eigentlich sorge der Spielmannszug Ohrbeck traditionell für die Musik beim Natrup-Hagener Schützenfest, erklärte Pressewart Karsten Raffelt. Aber dieser in dieser Sommersaison akut unterbesetzt. "Zum Glück ist der Spielmannszug aus Hohne gern eingesprungen."

Nach dem offiziellen Teil ging es am Abend weiter mit der Sommernachts-Party. DJ Hendrik legte auf, die Schützen und ihre Gäste feierten ordentlich - aber hoffentlich nicht zu heftig, schließlich stand am Sonntagnachmittag noch das Königsschießen fürs nächste Jahr auf dem Programm.

Kein Kinderschützenkönig

Schade: Einen Kinderschützenkönig gibt es in dieser Saison nicht. Präsident Raffelt erklärte, warum: Die Jüngeren verwenden beim Königsschießen in Natrup-Hagen ein Lasergewehr. Dieses funktionierte aber nicht. Die älteren Jugendlichen mit Erfahrung am Luftgewehr hätten somit einen Vorteil gehabt. Somit entschied man aus Gründen der Fairness, dieses Jahr keinen Kinderschützenkönig zu ermitteln.

Menschenkicker vor dem Bürgerhaus

Begonnen hatte das Schützenfest inoffiziell schon am Vortag mit einem Menschenkicker-Turnier. Auf dem Spielfeld vor dem Bürgerhaus traten am Freitagabend sieben Mannschaften gegeneinander an. Den ersten Platz sicherten sich die "Settel Snipers", den zweiten das Team "Sprittwoch". Den dritten Platz belegte der "Wilde Haufen".





Anzeige Anzeige

Am Sonntagnachmittag folgte der feierliche Umzug von der Gaststätte Rietbrock zum Festplatz am Bürgerhaus, wie seit vielen Jahren musikalisch angeführt vom Musikzug Wiesental. Bevor die Schützen zum Königsschießen schritten, wurde auf dem Festplatz Aufstellung genommen, wo der stellvertretende Bürgermeister Rainer Plogmann sowie der Kreisvizepräsident des Schützenkreises Osnabrück-Land West grüßten.





Drei langjährige Mitglieder des Vereins wurden geehrt: Gisela Schulte und Sigrid Grave für 25 Jahre, Alterspräsident Werner Ahlert für stattliche 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Nach der Zeremonie wurde dann alles vorbereitet für den Höhepunkt des Schützenfests: das Wettschießen auf den Adler, um die nächste Majestät zu ermitteln. Neu in diesem Jahr ist, dass am Sonntagabend außer dem Vereins- auch ein Gemeindeschützenkönig ausgeschossen wurde. Darüber berichten wir morgen.