Um die Gefahr von Waldbränden zu minimieren, ist am Schinkelberg zurzeit das Grillen verboten. Foto: Robert Schäfer

Osnabrück. Um die Gefahr eines Waldbrandes am Schinkelberg zu minimieren, hat die Stadt Osnabrück eine Waldbrandverordnung für die Region rund um den Fernmeldeturm erlassen. Grillen, Rauchen und Parken ist in dem gefährdeten Bereich streng verboten. Mitarbeiter des Ordnungsamts kamen an Samstagabend zur Kontrolle.