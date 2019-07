Kinder in Osnabrücker Jugendzentrum kochen wie Harry Potter CC-Editor öffnen

Zischende Wissbies stellten (von links) Matea, Ben, Jakob und Linus am Freitag im Harry-Potter-Kochstudio im Osnabrücker Jugendzentrum Ostbunker her. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Hokuspokus im Osnabrücker Stadtteil Schinkel: Das Jugendzentrum Ostbunker verwandelte sich am Freitag in Haus Hufflepuff, und in der Hexenküche zauberten Kinder magische Speisen. Es war das Ende einer Woche, die ganz im Zeichen von Harry Potter stand.