Osnabrück. So sollten seine Songs immer schon mal klingen: Tommy Schneller lässt seine Musik von einem großen Ensemble ins Bigband-Format katapultieren.

Was macht der Rostocker Bassposaunist Robert Hedemann, der schon mit der NDR Bigband und der Bigband des Hessischen Rundfunks zusammen auftrat, am kommenden Sonntag? Er wird auf der Bühne am Büdchen stehen und mit weiteren 20 Musikern Songs von Tommy Schneller interpretieren. So wird ein Wunschtraum des Osnabrücker Sängers und Saxophonisten in Erfüllung gehen. Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum hat er ein großes Ensemble zusammengestellt, das seine Songs live ins Bigband-Format beamt.

„Wir haben das schon einmal gemacht, in Cloppenburg. Büdchen-Betreiber Michael Werner war im Publikum und so begeistert, dass er mir den Vorschlag machte, im Juli einen zusätzlichen Abend an das Büdchenfest anzuhängen, an dem wir dann mit der Bigband auftreten“, erzählt Schneller. Zurück gegangen war das Konzept auf eine Idee von Thomas Stanko, einen Jazz-Gitarristen und Musiklehrer aus Cloppenburg, der häufig Arrangements für Big Bands schreibt. Er wollte Schneller-Songs unbedingt für großes Ensemble umarrangieren und es mit der DiJaCo, seiner Dinklage Jazz Combo, interpretieren.

Renommierte Musiker rekrutiert

Schneller war begeistert. Offenbar lechzten seine Kompositionen nach einer Umsetzung mit „großes Besteck“. Aus der DiJaCo sowie aus seinem großen Bekanntenkreis und dem Umfeld seiner Band rekrutierte er renommierte Musiker wie Robert Hedemann oder auch den Trompeter Felix Meyer für sein Bigband-Programm, das er am liebsten auch als Tonträger veröffentlichen würde – vorausgesetzt, er findet einen Sponsor, der sich an der Finanzierung einer Aufnahme beteiligt.

Um 17 Uhr startet im Vorprogramm die Band Rootbirds, eine junge Band, die sich dem traditionellen Jazz der 1920/30er Jahre und dem Swing verschrieben hat. Schließlich wird Tommy Schneller und seine Bigband ab 18 Uhr mit Effet einen finalen Schlusspunkt unter das Büdchenfest setzen, das es dann nach Angaben des Veranstalters in Zukunft nicht mehr geben wird.

Tommy Schneller Band Goes Big Band, Support Rootbirds: Sonntag, 28. Juli, ab 17 Uhr, Büdchen-Areal am Westerberg