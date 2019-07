Osnabrück. Ein älteres Ehepaar wurde nach Angaben der Polizei am Freitag Opfer eines angeblichen Stadtwerke-Mitarbeiters. Nach seinem Besuch waren Schmuck und Bargeld aus der Wohnung der Senioren verschwunden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 9.20 Uhr ein unbekannter Mann bei einem Ehepaar in der Goldstraße vorstellig und gab an, einen Wasserschaden kontrollieren zu wollen. Er erklärte, dass in der oberen Wohnung des Mehrfamilienhauses die Badewanne übergelaufen sei und man mit einem größeren Wasserschaden rechnen müsse.

Im Gespräch mit der Seniorin ließ er durchblicken, ein Fachmann auf dem Gebiet zu sein. Er habe die Thematik aber auch schon mit dem Ehemann der Frau erörtert. Anschließend verschwand er mit einem schwarzen Fahrrad. Die Rentnerin stellte danach fest, dass aus ihrer Wohnung Schmuck und Bargeld fehlte. Folgende Beschreibung des falschen Stadtwerke-Mitarbeiters liegt der Polizei vor: circa 30 Jahre, 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunklere Bekleidung, "paar-Tage-Bart", Akne/Rötungen im Bart, mit schwarzem Fahrrad unterwegs. Hinweise zu diesem Mann nimmt die Polizei Osnabrück unter Telefon 0541/327-2115 entgegen.

Die Stadtwerke Osnabrück weisen darauf hin, dass Mitarbeiter der Stadtwerke beziehungsweise der SWO Netz GmbH als der für den Netzbetrieb zuständigen Stadtwerke-Tochtergesellschaft bei Rohrbrüchen oder anderen Netzstörungen im Regelfall keinen Zutritt zu Gebäuden benötigen. Sollten dennoch Arbeiter im Namen der Stadtwerke oder der SWO Netz GmbH an der Tür klingeln, können diese sich immer ausweisen.

Die Bewohner sollten sich unbedingt den Mitarbeiterausweis zeigen lassen, um Trickdieben keine Chance zu geben. Zur Sicherheit kann die Identität der Stadtwerke- und SWO Netz-Mitarbeiter durch einen Anruf bei der Netzleitstelle unter Telefon 0541/2002-2020 bestätigt werden.