Osnabrück. Die Rekord-Temperaturen am Donnerstag haben in Osnabrück für volle Freibäder und einen hohen Wasserverbrauch gesorgt. Gleichzeitig versorgten viele Arbeitgeber ihre Mitarbeiter mit Sonnencreme und gratis Wasser – auch die Notaufnahme im MHO hatte gut zu tun.

Einen weiteren Tag mit starkem Wasserverbrauch verbuchten die Stadtwerke Osnabrück. Nach Angaben von Stadtwerke-Sprecher Marco Hörmeyer lag der gestrige Verbrauch in Osnabrück bei rund 41.800 Kubikmetern. Schon am Mittwoch wurde die 40.000er-Marke überschritten – zum immerhin 13. Mal in diesem Jahr. 2018 überschritt der Verbrauch insgesamt zwölf Mal den Spitzenabgabewert von 40.000 Kubikmeter. "Aufgrund der weiterhin hohen Temperaturen rechnen wir, dass dieser Wert auch am heutigen Freitag geknackt wird", sagt Hörmeyer.

Mehr als 5000 Besucher im Moskaubad

Am Donnerstag wurde zudem zum zweiten Mal in diesem Jahr die 5000er-Besuchermarke im Moskaubad gerissen – etwa 5100 Gäste suchten im Osnabrücker Stadtteil Wüste Erfrischung in den Schwimmbecken. Im Nettebad waren es laut Hörmeyer etwas weniger als 4000. "Es wurde sowohl im Nettebad als auch im Moskaubad erst ab dem späten Nachmittag richtig voll. Es war den Gästen vorher offenbar eindeutig zu heiß", so Hörmeyer weiter.

Stadtwerke-Mitarbeiter wie beispielsweise Busfahrer seien mit Wasser ausgestattet worden.



Während auf einigen Autobahnen sogenannte Blow-outs für Straßenschäden sorgten, hielt der Asphalt in Osnabrück offenbar den Belastungen stand. "Wir haben im Zusammenhang mit der Hitze keine besonderen Schäden auf den Straßen in Osnabrück feststellen können", sagt Martin Donnermeyer, Abteilungsleiter Verwaltung beim Osnabrücker Servicebetrieb (OSB). Für die Mitarbeiter vor allem im Außendienst sei Sonnencreme und Wasser zur Verfügung gestellt worden.



Soweit es die Bekleidungsvorschriften erlauben würden, seien Mitarbeiter mit Mützen samt Nackenschutz ausgestattet worden. Auf den Recyclinghöfen seien Sonnenschirme aufgestellt worden – die Hof-Betreuer erhielten außerdem Wasser. Begehrt waren bei der Müllabfuhr die Fahrerjobs am Donnerstag, laut Donnermeyer sind die Kabinen nämlich mit Klimaanlagen ausgestattet.

Notaufnahme hat gut zu tun

Am Mittwoch sei die Lage in der Notaufnahme des Marienhospitals in der Osnabrücker Innenstadt noch recht entspannt gewesen. Das habe sich seither jedoch geändert, sagt Michael Schiffbänker, Sprecher der Niels-Stensen-Kliniken, zu denen das MHO gehört. Vor allem am Donnerstag sei viel los gewesen. Zahlreiche ältere, offensichtlich dehydrierte Menschen wurden in der Notaufnahme vorstellig, aber auch jüngere Patienten, die sich eine Runde Sport bei Temperaturen um die 38 Grad Celsius gönnten und mit Kreislaufproblemen dafür bezahlen mussten.



"Wir hatten auch eine Patientin, die mehrere Stunden in einem überhitzten Raum gearbeitet hat und deren Körpertemperatur fieberähnliche 38 Grad erreicht hatte", sagt Schiffbänker. Das Notaufnahme-Team habe sich vorsorglich mit der doppelten bis dreifachen Menge an Elektrolytlösungen ausgestattet, so der Niels-Stensen-Sprecher.