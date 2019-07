Bersenbrück. Von Südafrika bis Bielefeld und von Regensburg bis Namibia reicht die Palette der Künstler, die vom 2. bis 4. August beim Reggae Jam in Bersenbrück auftreten. Der Großteil der Musiker kommt aber wie immer aus dem Mutterland des Reggae.

Im Aufgebot des diesjährigen Reggae Jams taucht auch wieder der Name Marley auf. Jo Mersa Marley stand schon als Vierjähriger bei seinem Onkel Ziggy Marley and The Melody Makers auf der Bühne. Der 28-Jährige will sich nun als Einzelkünstler profilieren und gleichzeitig das musikalische Erbe von Marley fortsetzen.

Als Shooting Star der Szene wird die Sängerin Lila Iké gehandelt. Sie drückt mit ihrer Mischung aus Reggae, Soul, Dub und R’n‘B der Musik einen neuen, eigenen Stempel auf. Neben Treesha aus Nairobi ist Lila Iké die einzige Solo-Künstlerin im Line-up.

Auch wieder beim Reggae Jam mit dabei sind Veteranen aus Deutschland wie Ganjaman, Dr. Ring Ding, Uwe Banton, Mono & Nikitaman sowie für die Kinder der Reggaehase Boooo.

Das Reggae Jam findet vom 2. bis 4. August im Klostergarten in Bersenbrück statt. Eintritt: 47,35/52,85 Euro (Tagestickets) oder 82 Euro (Kombitickets). Karten erhältlich unter www.reggaejam.de oder www.deinticket.de.

Wir verlosen 2 x 2 Festival-Tickets. Senden Sie bis zum 31. Juli eine SMS mit der Kennung mobil win reggae an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808400389 an (Stichwort Reggae).

Spielregeln: Teilnahme per SMS oder Telefon. Gebühr pro SMS 49 Cent, Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent. Bitte hinterlassen Sie bei einem Anruf Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und das Stichwort des Gewinnspiels. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter der NOZ MEDIEN und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.