82000 Euro sind in den letzten zwei Jahren bei Benefizläufen zusammengekommen. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Birgit Strangmann (l.) überreichten John McGurk und Gertrud Kösters von Sportler for a childrens world den symbolischen Scheck an Julia Selle von den SOS Kinderdörfern. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. Am Donnerstagabend überreichten John McGurk und seine Lauffreunde von Sportler for a childrens world im Rathaus einen Spendenscheck über 82000 Euro an die SOS Kinderdörfer. Das Geld war auf unterschiedlichen Benefizläufen in den letzten zwei Jahren zusammengekommen.