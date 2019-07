Osnabrück. Zum Thema "Klang" haben Osnabrücker Künstler, Veranstaltungsorte und Einzelhändler jede Menge Kreatives einfallen lassen. Das wird bei der Osnabrücker Kulturnacht am 31. August zu erleben sein. Den Marktplatz füllt die Performance "Ring My Bell" von David Rauer und Joshua Sassmannshausen.

"Raum" war das große Thema der Kulturnacht im vergangenen Jahr, "Klang" wird in diesem Jahr über 100 Programmpunkte und über 50 verschiedenen Orte inspirieren. Kultusdezernent Wolfgang Beckermann, Patricia Mersinger, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kultur und Anke Bramlage, Leiterin des Projektbüros im Fachbereich, gaben bei einer Pressekonferenz im Rathaus einen ersten Einblick in ein bunt gemischtes Programm.

Zum 19. Mal geht das Straßenkulturprogramm über die vielen Bühnen der Osnabrücker Innenstadt. Wieder beteiligen sich auch Einzelhändler, wieder gibt es ein begrenztes Gastroangebot, denn die Kultur soll ja im Zentrum stehen. Sponsoren sind die Stadtwerke Osnabrück und die VGH-Versicherung.

Am Samstag, 31. Oktober um 18 Uhr geht es wie immer mit Glockengeläut auf dem Osnabrücker Marktplatz los und mit einem Großevent: Die Künstler David Rauer und Joshua Sassmannshausen präsentieren ihre Performance "Ring My Bell" und wollen "an die Unantastbarkeit des Autos heran", wie es schon fürs "Autoballett am Piesberg" hieß. Dieses Projekt entwickelten die Beiden für die Kulturnacht weiter und zeigen auf dem Rathausplatz nicht nur Fahrzeuge mit neuen, fantasievoll verfremdeten Karossen. Es wird auch eine Filmdoku vom "Autoballett" am Piesberg gezeigt und eine Komposition zur Performance vom Musiker Cass. aufgeführt, die er aus Sounds rund ums Automaterial entwickelt hat. Aber auch Besucher können musikalisch und kompositorisch mitwirken, indem sie für Konstruktionsmaterialien der lustigen Autos Klänge, Rhythmen erfinden. Dazu werden an die Autos Klanglaborkästen montiert, in denen Zuschauer dann im wahrsten Wortsinn mitmischen können. Dazu läutet gelegentlich die Glocke aus Autometallteilen, die über der Installation hängt. Zu jeder vollen Stunde wird das Mitwirken an diesem "work in progress" möglich sein. Anders als bei früheren Kulturnächten gibt es hier dieses Mal keine Wiederholungen.

Blick auf Highlights

Kleine Eindrücke aus der Fülle an Angeboten vermittelten Mersinger und Bramlage: "Playing up" in der Kunsthalle ist eine Mitmachaktion, in der große und kleine Performer Töne herstellen können. Im Foyer der Kunsthalle können Besucher durch Bewegung und Aktion an der Klangstation von Dirk Erdmann, Hermann Nöhring und Robert Schnüll einen persönlichen Sound produzieren und mit nach Hause nehmen. Im Bürgergehorsam sind Semesterarbeiten aus dem Graf-Stauffenberg-Gymnasiums ausgestellt, im Nussbaum-Haus geht um Klangstrukturen des Bauhauses. Im BBK Kunst-Quartier in der Bierstraße sind Werke des Rolling-Stones-Gitarristen Ron Wood und des Osnabrücker Künstlers Jürgen Wendt ausgestellt, die die Ausdruckskraft von Musik vermitteln wollen.

Figuren bitten zum Tanz

Im Figurentheater in der Alten Fuhrhalterei bitten die Figuren zum Tanz. Im Dom entfaltet etwa die "Neue Hofkapelle" mit Blechbläsern, Streichern und dem Jugendchor "Klangpracht I und "Klangpracht II" wie vor rund 300 Jahren. Und auf dem Platz des Westfälischen Friedens schließlich steht die Audio Give Box, in die seit Wochen Passanten Sprachmitteilungen, Geräusche oder Melodien "abgegeben" haben. Aus dem Material soll dann ein Sound der Stadt zu hören sein. Ob Osnabrück wohl zu erkennen ist?

"Lange Klangnacht" folgt

Weil viele Außenstandorte jenseits der Innenstadtareals mitmachen wollten, wird eigens für sie übrigens eine "Lange Klangnacht" am 21. September angesetzt.

Anzeige Anzeige