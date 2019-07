Osnabrück. Die Geschichten des Autors Sebastian Lehmann sind durchaus komisch. Einen Vorlesewettbewerb hätte er jedoch nicht gewonnen. Daher war seine Lesung in der Kabarett-Reihe "Kultur im Innenhof" am Mittwochabend im Innenhof des Hauses der Jugend ein zwiespältiges Vergnügen.

Wer die Telefonate mit seiner Mutter aufschreibt und sie später als Comedy-Geschichten veröffentlicht, mag in den Augen seiner Eltern kein guter Sohn sein. „Aber mit deinem Bruder haben wir ja Glück gehabt“, soll Lehmanns Mutter mal bei einem Telefon-Gespräch gesagt haben. So heißt auch eins der Bücher des gebürtigen Freiburgers, der – wie so viele Süddeutsche – nach Berlin gezogen ist. Der Bruder ist übrigens Banker.

Aus diesem "Telefon"-Buch und aus „Ich war jung und hatte das Geld – Meine liebsten Jugendkulturen aus den wilden Neunzigern“ las Lehmann im gut besetzten und über 30 Grad warmen Innenhof des Hauses der Jugend vor.

Vortrag müde und überhastet

Seine Geschichten hatten einige komische Pointen zu bieten. So wie die, in der er mit seiner Mutter am Telefon darüber streitet, dass er erwachsen sei und selbstverständlich kochen könne und ihm am Ende die Tiefkühlpizza anbrennt. Auch Details wie die Baseball-Kappe aus seiner Zeit als Gangsta-Rapper, auf der der Schriftzug „Kirchentag 1998“ aufgedruckt war, zeigten, dass der 1982 in Freiburg geborene Poetry Slammer und Schriftsteller komische Geschichten schreiben kann.

Leider konnte er seine Geschichten nicht immer pointiert vorlesen. Es mag an der Hitze gelegen haben, aber Lehmanns Vortrag war müde und auch überhastet. Die Songtexte von Rihanna oder Katie Perry, die er per Google-Übersetzer von Englisch ins Deutsche übersetzte oder die Texte von Helene Fischer und Dschingis Khan, die er von Deutsch in Latein und wieder zurück übersetzen ließ, las Lehmann so hektisch vor, dass man die Wörter kaum verstand. Auch die Fistelstimme, die er immer dann einsetzte, wenn er seine Mutter oder ein Kind sprach, nervte irgendwann.

Herrliche Geschichten nach der Pause

Lehmanns Lesestil änderte sich aber in der zweiten Hälfte seiner Lesung. Womöglich hatte er im kühlen Backstageraum neue Kraft getankt, aber nun las Lehmann langsamer, die Pointen saßen. Die Geschichte, in der er in der U-Bahn mit seiner Mutter telefonierte und eine ihm unbekannte Frau mithörte, die sich in der Mutter-Kind-Argumentation wiederentdeckte und anschließend fragte, ob sie miteinander verwandt seien, war herrlich. Nun hatte auch Lehmann das Publikum eingenommen, in dem etliche Zuschauer saßen, die seine Eltern hätten sein können.

Man möchte Sebastian Lehmann wünschen, dass er seinen Lesestil verbessert und seine Mutter nicht recht behält. Die soll ihm mal bei einem Telefonat gesagt haben, dass er bei „solch lahmen Witzen“ bald Hartz IV beantragen müsse und sich doch endlich mal einen richtigen Job suchen solle. Vielleicht sollte sie ihm sagen, dass er seinen jetzigen Job richtig machen soll.