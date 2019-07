Osnabrück. Mit dem katalanischen Clown-Duo "Slow Olou" und dem Bremer Artistentrio "Trio Mio" erlebte das Publikum am Mittwoch bei der vierten Ausgabe der Straßentheater-Reihe "Theateracker" im Kastaniengarten vom Piesberger Gesellschaftshaus eine spannende Mischung aus absurdem Humor und poetischer Artistik.

Die zwei Clowns mit den dicken Brillen führen das Klima ad absurdum. Bei 37 Grad Hitze bahnen sie sich in Regenmänteln und mit Wassereimer den Weg durch die Zuschauerreihen. Dann kämpfen sie mit einem Schirm, bespritzen sich mit Wasser oder machen Kopfstand auf einem nassen Schwamm. Vor allem aber agieren sie vor und hinter einem mobilen Bühnengestell, das sich bei Bedarf zur Guckkastenbühne umfunktionieren lässt.

Tierische Albereien

"Escargots" war der Titel des liebenswert albernen Programms, mit dem das spanisch-katalanische Duo "Slow Olou" am Mittwoch die vierte Ausgabe der Straßentheater-Reihe "Theateracker" im gut besuchten Kastaniengarten vom Piesberger Gesellschaftshaus eröffnete. Ausgerechnet eine Schnecke fungierte dabei als Wappentier des quicklebendigen Clown-Duos Toti Toronell und Pere Hosta, das schon mal als kleine Figur über die Bühne geschoben wurde. Mit weit aufgerissenen Kinderaugen (Toti Toronell) und an einen korrekten Beamten gemahnender Mimik (Pere Hosta), bildeten die zwei ein köstlich absurdes Duo, das inbrünstig auf seinen Ukulelen klimperte, mit einer Art Senklot zwischen den Zähnen Salatköpfe aus der (Bühnen-)Erde zog oder blubbernde Seifenblasen in die Luft pustete. Angetan mit Schnecken-Kappe oder Fisch-Mütze gingen sie zudem ihrem Hang zu tierischen Albereien nach und beendeten ihr Programm mit einer Polonaise zu heißen Salsa-Rhythmen - natürlich stilecht mit bunten Rüschenärmeln und Schnecken-Kappe.

Wie ein Running-Gag

Um Faszination und Überwindung der Schwerkraft ging es in dem Programm "zwei hoch drei" von "Trio Mio" aus Bremen. Auf schwarz bespannter Bühnenwand wirkte dabei ein kleiner Ballonkorb wie ein ferner Traum, den es zu verwirklichen galt. Dabei ging das Artisten-Trio Martin Bogus, Merle Freud und Paul Wallner künstlerisch wie poetisch zu Werke. Da wurden Keulen durch die Luft gewirbelt, mit Diabolos jongliert oder die grazile Merle Freud von Martin Bogus bei einer Pas de deux-ähnlichen Einlage in die Lüfte gehoben. Wie ein Running-Gag wirkte zwischendurch Bogus' Nummer, Luftballons aufzublasen, um sie gleich wieder luftleer durch die Gegend fliegen zu lassen. Der bärtige Paul Wallner, von Hause aus Zirkustrainer, erschien wiederum mit Zollstock und Plan wie der systematische Teil des Trios. Am Ende saßen die drei Träumer mit Fliegerhauben in einer durch angehängte Jonglierkeulen zum Ballonkorb umfunktionierten Kiste, während auf einem riesigen roten Luftballon das abschließende Wort erschien: "End".

Anlässlich des 25. Jubeljahres des Piesberger Gesellschaftshauses treten in einem "Theateracker-Special" drei Straßenkünstler mit ihren Programmen am Samstag, den 17. August um 19 Uhr im Kastaniengarten des Gesellschaftshauses auf.