Osnabrück. Anders als seine Organistenkollegen spielt Christian Joppich ausschließlich Werke der französischen Orgelromantik. Sieht man auf Inhalt und Entstehungshintergrund dieser Kompositionen, erkennt man ihren universal spirtituellen Hinweis auf Tod und Auferstehung.

Louis Vierne verarbeitete bei seiner vierten Orgelsymphonie op.32 den Tod eines erst zehnjährigen Sohnes. Im Prelude ertönt ein stufig schreitendes Thema, welches stets erkennbar bleibt, aber dennoch vielfältig abgewandelt wird. Bald tritt es schlank hervor, bald ist es umwölkt von düsteren Klängen.

Die nachfolgende Romanze wirkt sanft und elegisch. Joppich nutzt hier vornehmlich die Register der Holzblasinstrumente seiner Orgel. Allerdings taucht mehrfach das Thema aus dem Prelude wieder auf. Es gleicht Treppenstufen, die abwärts führen in eine dunkle Gruft.

Während Joppich aus Viernes Orgelwerk nur zwei Sätze auswählt, spielt er Charles Marie Widors Symphonie Romane op. 73 in voller Länge. In dieses Werk eingefügt sind ein Graduale zum Ostersonntag und die Ostersequenz "Victimae paschali laudes" . So werden hier heidnische wie auch christliche Motive frühlingshafter und österlicher Auferstehung gemeinsam musikalisch verarbeitet.

Im Moderato beginnt die Symphonie als heiterer Blütenregen mit golden rieselnden Tönen welche später zu metallischem Blinken anschwellen und dann von tiefen Tonströmen unterspült werden. Der zweite Satz, Choral, verharrt in der Gangart eines Adagios. Er wirkt nachdenklich, zeitweilig auch verspielt. Jetzt löst ein samtiges Schimmern die Klangfarben der blinkenden Glätte ab. Die Tongebung verdichtet sich ohne das die Musik schwerfällig wirkt.

Auch die Cantilene, als Lento überschrieben, beschleunigt sich kaum. Joppich präsentiert ihr Hauptthema nicht exponiert, sondern eng verbunden mit den Begleitstimmen. So entsteht der Eindruck einer geschlossenen Intimität.

Dann endlich kommt ein Allegro! Wie im Frühling das bezaubernde Aufblühen der Natur lange verborgen vorbereitet wurde, so strömen jetzt die Töne dieses Finale befreiend und überwältigend von der Orgelempore herab. In Wellen wachsender Lautstärke füllen die Klänge bald den ganzen Kirchenraum und dringen vor bis in die Herzen des Publikums.