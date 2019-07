Osnabrück. Wegen der anhaltenden Trockenheit verbietet die Stadt Osnabrück ab sofort die Entnahme von Wasser aus Bächen und Flüßen und schließt sich damit dem Verbot des Landkreises Osnabrück an.

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilt, haben sich in den Gewässern der Stadt extrem niedrige Wasserstände eingestellt, sodass eine Mindestwasserführung zurzeit nicht mehr gewährleistet ist. So hat der Wasserstand der Hase in Lüstringen mit 72 cm den niedrigsten Stand seit elf Jahren erreicht. Deshalb werden mit der „Allgemeinverfügung zur Beschränkung der Wasserentnahme aus Fließgewässern auf dem Gebiet der Stadt Osnabrück“ Wasserentnahmen aus Gewässern 2. und 3. Ordnung zu Bewässerungs- und Beregnungszwecken mittels Pumpvorrichtungen ab Mittwoch, 24. Juli untersagt. Das Verbot gilt bis einschließlich 31. August.

Liveblog: Warum die Niederländer bei Hitze Streusalz auf die Straßen werfen



In Osnabrück gilt das Verbot nach Angaben der Stadt sowohl für Gewässer der 2. Ordnung wie beispielsweise die Hase, die Nette oder die Düte als auch für alle kleineren Bäche und Gräben als Gewässer der 3. Ordnung.

Besser schlafen bei Hitze: Mit diesen Tipps klappt es



Das Verbot gilt auch für Wasserentnahmen, für die eine gültige wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt. Der genaue Wortlaut der Allgemeinverfügung kann auf der Homepage der Stadt Osnabrück eingesehen werden.

Der Landkreis Osnabrück hat bereits am 23. Juli die Wasserentnahme aus den Gewässern untersagt.

Anzeige Anzeige