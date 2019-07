Osnabrück. Aufgrund von Kanalbauarbeiten wird die Straße Am Mühlenkamp in Osnabrück von Montag, den 29. Juli, ab 7 Uhr bis voraussichtlich Freitag, den 9. August, um 17 Uhr zwischen Marieluise-Fleißer-Straße und Holsten-Mündruper-Straße voll gesperrt.

Durch die Vollsperrung wird die Linie 53 in beiden Richtungen umgeleitet über Voxtruper Straße – Langenkamp – Hannoversche Straße – Düstruper Straße – An der Spitze bis zur Haltestelle Spitze Voxtrup.

Die Haltestellen Spitze Voxtrup Richtung Holsten-Mündruper-Straße, Eichenallee und Am Mühlenkamp werden in dieser Zeit nicht bedient, heißt es in einer Pressemitteilung der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück. Die Endhaltestelle ist demnach während der Umleitungsphase auch die Einstiegshaltestelle in Richtung Innenstadt. Die Haltestelle Klump wird vorübergehend in den Langenkamp verlegt.