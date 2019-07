Osnabrück. Für Kinder, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben, bietet der Osnabrücker Flüchtlingshilfeverein Exil jetzt einen Nachhilfekurs an, der vorige Woche gestartet ist.

Mehrere ehrenamtliche Nachhilfekräfte rund um Tamara Abdo, Abdussamed Nizak und Rasha Hassun sorgen dafür, dass das Lernen Spaß macht. "Wir sind allen unseren ehrenamtlichen Lehrkräften sehr dankbar", wird Daniela Boltres, Migrationsberaterin und Sprachkurskoordinatorin von Exil in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Nicht nur deutsche, sondern auch zwei- und mehrsprachige Lehrkräfte aus der ganzen Welt üben bei Exil mit den Kindern Deutsch, Mathe und Englisch“, so Boltres.

Der Kurs ist Teil des von der Aktion Mensch geförderten Exil-Projekts „Mach’s doch selbst!“, das Geflüchtete darin bestärkt, sich ehrenamtlich zu engagieren. Finanzielle Unterstützung kommt bei der Nachhilfeaktion auch von der Osnabrücker Firma Carl Schäffer, die Unterrichtsmaterial sponserte. „Mir ist es ein wichtiges Anliegen, das Engagement von Exil zu würdigen und zu unterstützen“, wird Schäffer-Geschäftsführer Tobias Schonebeck in der Mitteilung zitiert.

Der Kurs findet zwei Mal pro Woche statt: Am Dienstag von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Bergkirche, Lürmannstraße 2 (Mathe und Deutsch) und am Donnerstag, 14.30 bis 16 Uhr in der Kinderabteilung der Stadtbibliothek Osnabrück (Deutsch, Englisch, Mathe). Eltern können ihre Kinder weiter für den Kurs anmelden. Fragen dazu beantwortet Daniela Boltres unter Tel. 0152 - 56799258 oder per E-Mail an daniela.boltres@exilverein.de.