Osnabrück. Es tut sich wieder etwas an der Heger Straße in der Osnabrücker Altstadt: Wo bis Ende 2018 noch Craft Beer verkaufte, gibt es nun Schuhe und Schlafsysteme für Menschen, die mit ihrer Muskulatur Probleme haben.

