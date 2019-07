Osnabrück. Die Richter am Osnabrücker Landgericht haben nach wie vor alle Hände voll zu tun mit Zivilklagen von Dieselbesitzern, die vor allem gegen den VW-Konzern vorgehen. Der Eingang von Klagen sei weiterhin erheblich, teilt ein Gerichtssprecher mit.

Vorläufiger Höhepunkt der Klagewelle sei der Monat Dezember im vergangenen Jahr gewesen, sagt Christoph Sliwka. 658 neue Klagen von Autobesitzern gingen seinerzeit ein, rund ein Viertel der in 2018 insgesamt eingegangenen Zivilverfahren betrafen die Diesel-Thematik. Dass die Schummel-Motoren weiterhin ein Thema sind, zeige sich daran, dass nach wie vor viele Klagen vor allem gegen Volkswagen am Landgericht eingehen würden, bestätigt Sliwka. "Jede für sich ist ein Einzelfall", so der Landgerichtssprecher.

Zuletzt verurteilte das Gericht den VW-Konzern zur Rücknahme eines Tiguan mit Betrugs-Motor wegen einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung zu einem Betrag von 12.100,13 Euro (Aktenzeichen 3 O 902/19). Zusätzlich wurden dem Kläger noch vier Prozent Zinsen auf den Kaufpreis seit dem Kauf im März 2013 zugesprochen – immerhin knapp 5000 Euro.



Der Kläger hatte den Wagen nach Angaben seines Rechtsanwalts vor etwa sechs Jahren zu einem Preis von 19.900 Euro als Gebrauchtwagen mit 99.942 Kilometern Laufleistung erworben. Zum Tag der mündlichen Verhandlung war der Wagen 217.528 Kilometer gelaufen. In seinem Urteil ging das Gericht von einer Gesamtlaufleistung von 300.000 Kilometern aus.

Verwerfliches Verhalten

Das Verhalten von Volkswagen sei als besonders verwerflich zu qualifizieren, heißt es in einer Mitteilung des Rechtsanwalts. Es stelle ein nicht mehr mit den Regeln der Marktwirtschaft vereinbares Gewinnstreben dar. Zu beanstanden sei die Entwicklung und Verwendung einer Software, die zu einer Umgehung der Einhaltung der Grenzwerte führe und damit Umweltinteressen der Allgemeinheit verletze.

Hinzu käme, dass Volkswagen die Software gegenüber dem zuständigen Kraftfahrtbundesamt nicht zur Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit offengelegt habe. Man habe in Wolfsburg eigenes Gewinnstreben zu Lasten der Umweltinteressen der Allgemeinheit und der Interessen des Marktes in den Vordergrund gestellt. Gesteigert werde diese Verwerflichkeit durch das Ausmaß der Manipulation, von der eine Vielzahl von Autos und Verbrauchern, für die der Kauf eines Fahrzeugs in der Regel eine Entscheidung von hohem wirtschaftlichen Wert darstellt, betroffen ist.