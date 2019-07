Osnabrück. Der idyllisch gelegene Garten am Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink hat etliche Salsa-, Reggae- und Metal-Festivals erlebt. Am Samstag findet dort zum ersten Mal ein Singer/Songwriter-Open Air statt. Mit dabei ist auch das ein oder andere bekannte Gesicht.

„Wir wollten generell mal sanftere Töne anschlagen“, sagt Sozialarbeiter Florian Berse. Er hat das Singer/Songwriter-Festival mit Marius Freese organisiert, der mal ein Praktikum im GZ Ziegenbrink absolviert hat. „Da bin ich auf seine musikalischen Fähigkeiten aufmerksam geworden“, erzählt Berse. Freese findet am Samstag ebenfalls Platz auf der Bühne im Garten.

Das Festival sei ein Testlauf, sagt Florian Berse. Er ist aber optimistisch, dass das Open Air Anklang findet. „Die Musiker haben alle was auf dem Kasten.“ Die Namen, die auf dem Line-up stehen, sind zwar nicht weltberühmt, aber es verbergen sich interessante Hintergründe und Verbindungen mit ihnen.

Ein bekanntes Gesicht zumindest in Osnabrück ist die aus Schweinfurt stammende Sängerin Victoria Semel. Die Frontfrau der Blues Rockband Jail Job Eve und des Duos Days of Wine and Roses stellt ihr neues Projekt vor, das den Namen Ria trägt. Dabei schlägt sie – gemäß der Vorgabe von Florian Berse – sanftere Töne an. Semel begleitet sich zum ersten Mal selbst am Klavier und arrangiert ihre vielseitigen Popsongs mit Hilfe von Schlagzeuger Jonas Stadelmaier um ihre Stimme herum.

Hinter der Künstlerin mit dem Namen Feebee verbirgt sich die Osnabrücker Singer/Songwriterin und Hochzeitssängerin Christina Fiebig. Ihre Musk beschreibt sie als „oft etwas melancholisch, aber durchaus salonfähig“. Sie kann aber auch durchaus humorvolle Töne anschlagen.



Die Frau, die sich kurz und knapp Sophie nennt, ist eine Fingerstyle-Gitarristin, die das Vergnügen hatte, mit Größen wie Joscho Stephan, Michael Fix und Jon Gomm die Bühne zu teilen. Sophie kann aber nicht nur exzellent Gitarre spielen, sondern auch gute Songs schreiben und singen. Sie ist eine Art Wunderkind. Mit Anfang 20 hat sie bereits drei Alben veröffentlicht.

Clara John passt nicht so richtig in die Singer/Songwriter-Schablone. Mit ihrer Band spielt sie Musik, die zum Jazz, aber auch zum Pop tendiert. Bezeichnend für ihre Songs sind die eingängigen Melodien und die Grooves, die dann manche Zuschauer zum Tanzen animieren könnten.



Und schließlich ist da noch Marius Freese, der in einer Doppelfunktion als Mit-Organisator und Musiker am Samstag beim Festival dabei ist. Vor zwei Jahren hat er sein Debütalbum „The Dragonfly“ veröffentlicht, auf dem eingängige, aber auch gewollt andere Lieder zu hören sind. Seine Musik wird als Akustik-Rock beschrieben, da sein größter Einfluss die Plattensammlung seines Vaters war. Und die bestand hauptsächlich Rock-Alben.



Das Singer/Songwriter-Festival am GZ Ziegenbrink beginnt am Samstag, 27. Juli, um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro.