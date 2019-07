Osnabrück. Zucker schmeckt lecker, ist süß und beliebt – aber leider ungesund. Deswegen ist das Thema heikel, vor allem, wenn es um Kinder geht. Im Stadtteiltreff Atter haben Mädchen und Junge Wege gefunden, wie sie süße Snacks ohne Zucker herstellen können.

Fugit provident autem blanditiis incidunt necessitatibus soluta nam. Fuga optio aut culpa et qui ut. Eum assumenda omnis magni modi molestiae sed in aut. Beatae in iste facilis iure a cupiditate rerum.