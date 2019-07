Bluesanovas am Mittwoch am Osnabrücker Büdchen bei „Live im Grünen“ CC-Editor öffnen

Trotz akustischer Besetzung spielt die Band The Bluesanovas am Mittwoch ein typisches Blues-Konzert am Büdchen auf dem Westerberg. Foto: Christoph Steinweg

Osnabrück. Sie sind jung an Jahren, swingen aber wie alte Hasen. The Bluesanovas geben am Mittwoch, 24. Juli, am Büdchen dem Blues eine Frischzellenkur.