Unbekannter überfällt Westfalen-Tankstelle in Osnabrück

Die Westfalen-Tankstelle an der Hannoverschen Straße in Osnabrück ist überfallen worden. Archivfoto: dpa

Osnabrück. Am frühen Sonntagmorgen ist an der Hannoverschen Straße/Ecke Schweerstraße in Osnabrück eine Tankstelle überfallen worden.