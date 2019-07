Osnabrück. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern am Samstag, 20. Juli zwischen 15 und 20 Uhr. Im Osnabrücker Südkreis haben Gewitter, Starkregen und Sturmböen bereits für vollgelaufene Keller und umgekippte Bäume gesorgt.

Laut Wetterdienst ziehen am Nachmittag von Westen vermehrt starke Gewitter auf. Diese können in kurzer Zeit Starkregen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter mit sich bringen. Auch mit Hagel und Sturmböen bis 85 km/h ist zu rechnen.

Lokal auch schwere Sturmböen möglich

Lokal können die Gewitter auch unwetterartig ausfallen. Dazu gehören Hagelkörner bis drei Zentimeter Durchmesser und heftiger Regen von 30 Litern pro Quadratmeter. Zudem könnten sich die Gewitter linienartig anordnen. Dann bestehe zusätzlich die Gefahr von schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer.

Genaue Vorhersage schwierig

Der Seite kachelmannwetter.de zufolge erreicht eine erste größere Gewitterfront die Region Osnabrück nach derzeitigem Stand gegen 15 Uhr und zieht dann weiter Richtung Westen. Rund zwei Stunden später folgt eine zweite Front, die die Region bis 20 Uhr vollständig überquert haben soll. Wo und wann genau es in diesen Zeiträumen zu Unwettern kommt – und ob überhaupt –, lässt sich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht voraussagen.

Experten warnen allerdings stets davor, solche Wetterlagen auf die leichte Schulter zu nehmen, nur weil Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass sich die Witterung nach solchen Warnungen oftmals doch nicht als so gravierend herausgestellt hat – und zum Beispiel Hagel oder Starkregen ausgeblieben sind.

Erste Auswirkungen im Südkreis

Im Osnabrücker Südkreis hat das Unwetter bereits Auswirkungen gehabt: Nach ersten Angaben der Polizei schlug am frühen Samstagnachmittag ein Blitz in ein Gebäude an der Glandorfer Hauptstraße im Ortsteil Schwege ein. Daraufhin geriet das Haus in Brand. Gegen 14.40 Uhr rückte die Feuerwehr aus, um das Feuer zu löschen.

Außerdem wurden unter anderem in Dissen, Melle, Bad Rothenfelde und Bad Laer mehrere Wasserschäden und umgefallene Bäume gemeldet.

Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie hier auf dem Laufenden.