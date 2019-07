Im Ex-Cinestar in Osnabrück werden heute 2100 Sessel verkauft CC-Editor öffnen

Im ehemaligen Cinestar-Kino am Bahnhof werden heute 2100 Kinosessel verkauft. Foto: Robert Schäfer

Osnabrück. Am heutigen Samstag werden im ehemaligen Cinestar-Kino am Osnabrücker Bahnhof ingesamt 2100 alte Kinosessel verkauft. Seit 10 Uhr stöbern Kinofans in der Eingangshalle des Kinos nach dem passenden Möbelstück für das heimische Lichtspielhaus.