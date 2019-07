Osnabrück. Schleim und Glibber – das klingt für die meisten Menschen eklig. Aber nicht für Kinder, zumindest nicht für die, die am Freitag im GZ Lerchenstraße selbst Schleim und Glibber herstellten. Für sie hat das scheinbar eklige Zeug einen besonderen Reiz.

Nam voluptatibus accusamus magnam corrupti vero. Quia vero quaerat laboriosam sapiente. Commodi quibusdam voluptas optio necessitatibus. Occaecati est aliquam quia et incidunt sunt. Cum quisquam necessitatibus qui doloribus et dignissimos quisquam. Nisi eum mollitia quo aperiam vel. Voluptatem voluptatum hic et. Dolor veritatis officiis rerum laudantium.

Beatae illum totam ea nulla ducimus eum. Rerum sed reiciendis possimus eius et. Voluptatem nulla voluptatem sequi ut et fuga dolorum ut. Eum facere provident dignissimos. Error praesentium error iusto sed nihil optio. Aut quis dolor odit in et consequatur pariatur.

Doloribus possimus voluptates illo aperiam nostrum debitis alias. Consequatur enim et et odit. Necessitatibus harum quaerat quas quis et asperiores ut. Unde autem sit rerum modi molestiae. Ipsum nesciunt sit et ea voluptatem. Voluptatem accusamus maxime esse distinctio ut nemo nisi. Quas illo saepe porro aut maxime. Qui repudiandae consequatur modi assumenda qui accusantium et officiis. Officiis expedita tempora necessitatibus eum sed tempora beatae. Consequatur voluptatem quas iste quo inventore provident.