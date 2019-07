Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei fahndet nach einem unbekannten Pärchen, das offensichtlich Seniorenheime auskundschaftet und anschließend die Bewohner beklaut.

Wie die Polizei mitteilt, war das Paar Anfang Juni und Mitte Juli in Osnabrücker Seniorenheimen aufgefallen. In einem Fall erkundigten sich die Frau und der Mann in einem Seniorenheimen nach den Sicherheitsvorkehrungen und kundschafteten auf diese Weise die Einrichtung aus. Anschließend kehrten sie in das Heim zurück und bestahlen eine Bewohnerin.

Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Paar.

So wird das Paar beschrieben

Die Frau ist circa 30 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und ist um die Hüften rundlich. Sie trägt auf dem Foto ihr langes schwarzes Haar zu einem Dutt, und ist mit einer schwarzen Leggins und einem knielangen grauen Oberteil mit Kapuze bekleidet. Der Mann ist circa 20 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und ist zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß. Er hat kurzes schwarzes Haar und trägt auf dem Foto einen grauen Jogginganzug und Sportschuhe. Nach Angaben der Polizei spricht das Paar klares Hochdeutsch.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Pärchen geben kann, sollte die Polizei in Osnabrück unter 0541/3272115 anrufen.