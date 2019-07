Osnabrück. Nicht nur für Mütter und Väter ist Sebastian Lehmanns Programm „Elternzeit“ geeignet. Das zeigt der Autor und Poetry Slammer am Mittwoch, 24. Juli 2019, im Innenhof des Hauses der Jugend in Osnabrück.

Sebastian Lehmann wurde in Freiburg geboren, lebt aber inzwischen in Berlin – wo Leute wie er gerne mal etwas abschätzig als "Schwaben" bezeichnet werden, auch wenn er natürlich eigentlich Badener ist. Aus dem Leben in der Hauptstadt bezieht Lehmann viel Inspiration für sein Schaffen. Auf SWR3 und RBB radioeins laufen seine Radiokolumnen „Elternzeit“ und „Elterntelefonate“. Er ist außerdem Mitglied der Lesebühne „Lesedüne“, die auch als „Bühne 36“ auf Netflix zu sehen war. 2017 erschien sein Roman „Parallel leben“ und die Geschichtensammlung „Ich war jung und hatte das Geld“. Seine besten Elterntelefonate sind im Buch „Mit deinem Bruder hatten wir ja Glück“ enthalten.

Sein Programm „Elternzeit“ ist eine Comedylesung mit einer musikalischen Zeitreise, Gesprächen mit dem Publikum und Lebensweisheiten wie „Das Leben ist wie ein Tweet von Donald Trump: Kurz, absurd und voller Fehler.“ Wie das Leben mit einer Eltern-Fernbeziehung aussieht, zeigt Sebastian Lehmann auch in seiner Show in Osnabrück. Er hat alle Telefonate mit seiner Mutter mitgeschrieben.

Der Auftritt von Sebastian Lehmann im Innenhof des Hauses der Jugend beginnt am Mittwoch, 24. Juli 2019, um 20 Uhr. Eintritt: 15/13 Euro. Kartentelefon: 0541/28956.

