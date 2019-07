Osnabrück. Ihnen gefällt die geschichtsträchtige Aura des Piesberger Gesellschaftshauses und sein Publikum: So gut, dass das berühmte Weltmusik-Quartett "Quadro Nuevo" mit Vorliebe immer wieder in Osnabrück auftritt. Ein Beitrag zu unserer Serie Lieblingsorte von Künstlern.

Manche Phänomene in Osnabrücks Kulturleben sind wirklich erstaunlich. Dazu gehört, dass das Weltmusik-Quartett "Quadro Nuevo" zwar ständig und in der ganzen Welt unterwegs ist, auch mal in einem so großen Konzertsaal wie der berühmten Carnegie Hall. Aber wenn es wählen kann, dann kommt das Quartett mit Vorliebe ins kleine Piesberger Gesellschaftshaus. Wenn das nicht Fragen nach den Gründen dafür aufwirft.

"Quadro Nuevo" faszinieren ihr Publikum seit über 20 Jahren mit ihrem so virtuosen und musikalisch pfiffigen Stil, mit dem sie Melodien vom Tango über den Flamenco, vom Jazz bis hin zur Filmmusik oder gar deutschen Volksliedern einen neuen, oft furiosen Dreh verleihen. Es kitzelt Ohren und Hirn, was die Vier mit den Vorlagen anfangen. Zumal sie über atemberaubende und eben auch enorm temporeiche Spieltechniken verfügen. Das ist auch der Fachwelt nicht entgangen: Unter anderem schon mit dem Echo Jazz 2010 und 2011 in der Sparte "Live Act des Jahres" sind sie ausgezeichnet worden.

Hier ein Ausschnitt aus ihrer Arbeit mit Volksliedern:





Wenn die vier Musiker Mulo Francel, Saxofon, D.D. Lowka, Bass, Andreas Hinterseher, Akkordeon und Evelyn Huber, Harfe (anstelle des nach einem Verkehrsunfall gestorbenen Gründungsmitglieds und Gitarristen Robert Wolf) mit ihrer Spielfreude und Musikalität den Tango befeuern, dann zieht das Tangofans magisch an. Die haben im Piesberger Gesellschaftshaus seit vielen Jahren einen Treffpunkt und Tanzsaal gefunden.





Sogar Weihnachtslieder schimmern bei "Quadro Nuevo" neu und wie vom Lametta der Jahrhunderte befreit auf, zumal sie in ein Umfeld mit jiddischen und indianischen Melodien eingebettet sind. Am 11. Dezember besucht das Ensemble, das sich 1996 auf einem Autobahnparkplatz kennen gelernt haben soll, erstmals mit seinem Weihnachtsprogramm das Gesellschaftshaus.

Hier ein Ausschnitt aus ihrem Programm "Bei mir bist du scheen":





Lob des Publikums

Doch warum zieht es "Quadro Nuevo" immer wieder ausgerechnet an den Piesberg, schon das sechste oder siebte Mal, wie Imke Wedemeyer vom Leitungsteam des Gesellschaftshauses sagt? Saxofonist Mulo Francel lobt vor allem die Zuhörer: "Weil wir hier zusammen mit einem temperamentvollen Publikum immer herrliche Konzertabende erleben. Einmal spielten wir einen Tango-Ball und der ganze Saal wogte in südlichen Rhythmen. Ein anderes Mal hauchten wir zarte Balladen und das Publikum war so aufmerksam, die Atmosphäre so kristallen, dass man 'Stille' förmlich hören konnte".

"Hier wurde intensiv gefühlt"

Außerdem sind geschichtsträchtige Säle wie das Piesberger Gesellschaftshaus doch nicht so häufig auf der Welt zu finden, wie man meinen könnte. Mulo Francel beschreibt es so: "Der alte Saal hat eine besondere Aura. Man spürt, dass hier schon Vieles passiert ist. Dass hier gefeiert, getrunken, gelacht, getanzt, geliebt, intensiv gefühlt wurde."

Dass gerade dieses Ensemble für solche Schwingungen empfänglich ist, leuchtet sofort ein. Immer wieder tritt es auch auf der Straße auf. Der Flashmob im Januar 2015 in München vor dem Hofbräuhaus vermittelt viel von dem, was man liebevoll als musikalische Rattenfängerqualitäten bezeichnen könnte. Ein Youtube-Video zeigt, wie Mulo Francel den leeren Platz wie beiläufig betritt, sein Instrument auspackt und und stark rhythmisch akzentuiert losspielt. Wie aus dem Nichts aufgetaucht, dreht ein älteres Paar vor ihm ein paar Tangorunden. Aus verborgenen Nischen tritt ein Musiker nach dem anderen hinzu und bald wimmelt es auf dem Platz vor genüsslich tanzenden Tangopaaren und amüsiert staunenden Zuschauern. Das Video veranschaulicht, was vor dem Hofbräuhaus vor sich ging:

Entspricht freies, ungezwungenes Musizieren also mehr dem Stil des Quartetts als der feierliche, wenn auch erhebende Konzertrahmen einer Carnegie Hall? "Ja", sagt Francel, "das liegt auch am Team im Piesberger Gesellschaftshaus. Zum Beispiel wird immer liebevoll für uns Musiker gekocht. Man isst dann zusammen vor dem Konzert und trinkt bis spätnachts noch ein paar Gläschen Wein".



Als Flüchtling in Osnabrück

Und dann erzählt der Saxofonist etwas Überraschendes: "Mein Vater wurde als ganz kleiner Junge zum Ende des Krieges aus Böhmen vertrieben und landete für einige Jahre als Flüchtling in Osnabrück. Deshalb fühle ich mich irgendwie dieser Stadt verbunden".

Auf die Frage, ob es kleine Veranstaltungsorte auf der Welt gebe, die er und seine Kollegen ähnlich gern mögen wie das Gesellschaftshaus, antwortet er diplomatisch: "Wir mögen alle Bühnen, auf denen Veranstalter mit viel Leidenschaft und Sachverstand Kultur bieten". Doch als Auszeichnung darf das das Leitungsteam am Piesberg mit Sicherheit verstehen.





"Quadro Nuevo": Am Mittwoch,11. Dezember gibt das Quartett um 20 Uhr ein Weihnachtskonzert – "ganz in Ihrem eigenen Style", kündigt das Gesellschaftshaus in der Glückaufstr. 1 auf seiner Homepage an.





