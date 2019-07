Osnabrück. Drei Tage, 20 Stände, mehr als 200 Biere: Vor dem Rathaus können die Freunde der Braukunst bis einschließlich Samstag die exotischsten Craftbier-Variationen probieren. Veranstalter Michael Solms hofft, dass sich auch die Frauen auf den Markt trauen.

"Wir kommen jedes Jahr hierher", sagt Jan und prostet seinen Kommilitonen Dominik, Tim und Jannis zu. Die vier haben sich auf dem Heimweg von der Uni ein Delirium tremens gegönnt, das in die Kategoria Belgian Strong Ale gehört. "Das kann man wohl trinken", meint Tim, und die anderen stimmen zu. Für sie ist der Auftakt des 6. Osnabrücker Bierfestes entspannter als für den Veranstalter Michael Solms. Er hat den Schlüssel für seinen Lieferwagen verlegt, und der Transporter blockiert Osnabrücks längsten Craftbier-Tresen. Deshalb lässt Solms kurzentschlossen einen Abschleppdienst kommen, der das Hindernis beseitigt.

Aus Island, Kroatien, Polen und der Slowakei kommen die neuesten Kreationen, die beim Bierfest ausgeschenkt werden. "Mehr Regionen, mehr Länder", schwärmt Solms, und zögert nicht, das New England IPA als "Bier des Jahres" zu bezeichnen – "hopfig und obergärig", wie er betont. Sein Favorit ("aber der wechselt ständig") ist das Beerzel Morning, ein fassgelagertes, spontan vergorenes Sauerbier, das einer italienisch-belgischen Kooperation zu verdanken ist.



"Bier kann viel mehr als Wein", findet der Hannoveraner, der immer wieder gern nach Osnabrück kommt: Denn in der Craftbier-Szene dürfen auch Früchte, Kräuter und andere natürliche Zutaten verwendet werden, etwa Pfeffer, Rosmarin oder Gurken und sogar Essig. Das Flämisch Red ist so eine Überraschung. Es lässt einen Hauch von Balsamico erkennen – neben der Kirschnote und dem Holzaroma. Immerhin lagert das das Sauerbier zwei Jahre lang in ausgedienten Rotweinfässern.





Ob auch Frauen solche Kreationen mögen? Solms gibt sich da keinen Illusionen hin. Die meisten Craftbiere hätten nun mal einen kantigen und bitteren Grundton, und damit richteten sie sich eher an Männer. Aber mit Früchten wie Mango, Maracuja, Mandarine oder Stachelbeere ließen sich auch die Damen ansprechen, hofft der Hannoveraner.



Bis Samstag können die Osnabrücker probieren, was jenseits des Reinheitsgebots alles möglich ist. Solms freut sich: Das Publikum hier sei "total neugierig und experimentierfreudig".