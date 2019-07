Osnabrück. Im September werden erneut die Michelin-Sterne über Osnabrück leuchten: Am Sonntag, 8. September, wird im Steigenberger Hotel Remarque der Große Gourmet-Preis Niedersachsen 2019 verliehen. Dabei ist auch Deutschlands bester Koch.

Drei Michelin-Sterne hat er schon, nun ist er im nationalen Ranking auf Platz 1 in Deutschland aufgerückt: Sven Elverfeld vom Restaurant Aqua im Hotel Ritz Carlton in Wolfsburg ist der Star beim Gourmet-Preis 2019. Elverfeld, der schon sei tJahren bei diesem kulinarischen Festival mitkocht, wird dieses Mal mit seinem Team zwei der insgesamt sechs Gänge kreieren.

Insgesamt acht Michelin-Sterne werden sich an dem Abend im Remarque-Hotel vereinen. Mit dabei sind Andreas Klatt vom Steigenberger Hotel Remarque, Achim Schwekendiek aus dem Schlosshotel Münchhausen in Aerzen und Benjamin Gallein, Küchenchef im Restaurant Ole Deele in Großburgwedel. Zwei Gastköche, die jeweiligen Nummer-1-Köche in ihren Bundesländern, geben den kulinarischen Rahmen: Hendrik Otto aus dem Lorenz Adlon Esszimmer im Hotel Adlon und Ronny Siewert vom Restaurant Friedrich Franz im Grand Hotel Heiligendamm. Gemeinsam werden sie für ihre Gäste ein Sechs-Gang-Menü zubereiten.



Musikalisch begleitet wird der Galaabend von Saudia Young aus New York.

Karten gibt es nur im Steigenberger Hotel Remarque telefonisch unter 0541-6096 669 oder per E-Mail zum Preis von 209 Euro. Im Preis enthalten sind: Champagner-Empfang mit kleinen Köstlichkeiten, Sechs-Gang-Menü der teilnehmenden Köche, begleitende Weine, Entertainment mit Saudia Young. Die Gala beginnt um 17 Uhr, Ende etwa 23. Uhr. Anschließend After-Show-Party.