Witz und Wortspielereien boten Willi und Peter Podewitz zum Auftakt der Reihe "Kultur im Innenhof" am Haus der Jugend in Osnabrück. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück . Mit Witz und Wortspielereien begeisterten Willi und Peter Podewitz am Mittwoch das Publikum am Haus der Jugend in Osnabrück und starteten mit ihrem Jubiläumsprogramm "Wer plaudert, wird erschossen" zugleich die Sommerreihe "Kultur im Innenhof".