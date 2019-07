Osnabrück. In der Bunten Leitstelle Osnabrück nutzen „Intel Officers“ gezielt Informationen aus sozialen Netzwerken, um Vermisste zu finden, Fahndungen zu unterstützen oder Kollegen im Einsatz zu unterstützen. Jetzt besuchte Innenminister Boris Pistorius die Leitstelle.

