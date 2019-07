Kreuzung Heger-Tor-Wall/Dielinger Straße in Osnabrück am Donnerstag gesperrt CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Am Donnerstag, 18. Juli, wird die linke Spur an der Kreuzung Heger-Tor-Wall/Dielinger Straße in Fahrtrichtung Heger Tor für voraussichtlich einen Tag gesperrt.