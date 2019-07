Osnabrück. Wer hat am Wochenende ein Auto auf einem Parkstreifen in Osnabrück-Hellern beschädigt? Die Polizei sucht den Unfallverursacher – denn der Zettel, den dieser am Fahrzeug hinterlassen hat, hat der Regen kaputt gemacht.

Das Auto, das beschädigt wurde, stand am Wochenende auf dem Parkstreifen in der Großen Schulstraße in Höhe der Hausnummer 24. In der Zeit von Freitagabend, 12. Juli, bis Samstagmittag, 13. Juli, muss der Unfall laut Polizei passiert sein. Danach waren an dem weißen Auto an der vorderen Stoßstange sowie an der rechten Seite Lackschäden und Kratzer.

Zeugen und Verursacher gesucht

Der Unfallverursacher hatte zwar einen Zettel an der Frontscheibe des Fahrzeugs hinterlassen – dieser war jedoch vom Regen aufgeweicht worden. Was darauf stand, ist nicht mehr lesbar.

Die Polizei fordert den Verursacher oder mögliche Zeugen deshalb auf, sich unter der Telefonnummer 0541/3272215 bei der Polizei Osnabrück zu melden.



Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass es nach einem Unfall grundsätzlich nicht ausreicht, wenn der Verursacher einen Zettel hinterlässt.