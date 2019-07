Osnabrück. Zwei Objekte aus der Stadt Osnabrück und zwei aus der Region sind in die Vorauswahl für den BDA-Preis Niedersachsen gekommen, den der Bund der Architekten alle drei Jahre vergibt. Aus der Shortlist der 20 ausgewählten Bauten wird am Ende der Sieger ausgewählt. Die Preisverleihung soll Anfang September stattfinden.

Die neue Bibliothek der Universität und der Hochschule Osnabrück hat es in die engere Wahl geschafft, ebenso das Bissendorfer Rathaus, der Umbau der katholischen Kirche Heilig Geist in Osnabrück und der Campus Solarlux in Melle. Wie der Landesverband Niedersachsen des BDA meldet, nahm die fünfköpfige Jury unter der Leitung von Susanne Wartzeck 20 von 78 Einreichungen in die Shortlist auf.

"Die für den Architekturpreis eingereichten Bauten mussten zum Zeitpunkt der Jurysitzung fertig gestellt und durften nicht älter als fünf Jahre sein", heißt es in der Pressemitteilung des BDA. Welche der ausgewählten Arbeiten einen Preis erhält, eine Auszeichnung bekommt oder in der engeren Wahl bleibt, wird erst am Abend der Preisverleihung am 5. September im Sprengelmuseum Hannover bekanntgegeben.

Der Solarlux Campus in Melle wurde 2016 eröffnet.

Für den lichtdurchfluteten Industriebau der german industry architecture GmbH aus Berlin gab es bereits mehrere Auszeichnungen, den Iconic Award 2017, den German Design Award 2018 und den Staatspreis für Architektur Niedersachsen.



Als preiswürdig gilt auch das Bissendorfer Rathaus, das sich als Ensemble aus einem Verwaltungsriegel und einem Bürgersaal in Form eines niederdeutschen Hallenhauses präsentiert.

Das von den Stuttgarter Architekten Blocher Blocher Partners gestaltete Gebäude ist ebenfalls mit dem niedersächsischen Staatspreis für Architektur ausgezeichnet worden.



Anzeige Anzeige

Mit der Bibliothek der Universität und der Hochschule Osnabrück ist ein Bau auf die Shortlist gekommen, über den seit der Fertigstellung im Herbst 2015 kontrovers diskutiert wird.

Der 130 Meter lange Komplex erscheint wegen seiner Größe monumental und wirkt mit seinen schmalen Fenstern von außen abweisend. Von innen entsteht jedoch ein anderer Eindruck. Gestaltet wurde er vom Büro HerbstKunkler Architekten aus Berlin.



Das katholische Gemeindezentrum Heilig Geist in Osnabrück war noch vor wenigen Wochen beim Tag der Architektur präsentiert worden.

Weil die Kindertagesstätte erweitert werden sollte, setzte eine umfassende Kettenreaktion ein, bei der auch der Kirchenraum um ein Drittel verkürzt und umgebaut wurde. Mit der Gestaltung war das Team B-Werk Architekten aus BDA, Spelle befasst.