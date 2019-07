An diesen Stellen in Osnabrück gilt Leinenzwang für Hunde CC-Editor öffnen

Foto: dpa

Osnabrück. Auch nach der Brut- und Setzzeit zwischen dem 1. April und dem 15. Juli müssen Hunde in Osnabrück an einigen Stellen an der Leine geführt werden. Wir haben für Sie aufgelistet, in welchen Bereichen ein Leinenzwang gilt.