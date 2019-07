Osnabrück. Eine filmreife Verfolgungsjagd über rund 60 Kilometer lieferte sich am Montagabend ein 26-jähriger Autofahrer mit der Polizei. Nachdem er bei Tempo 180 einen Streifenwagen gerammt hatte, nahm die Polizei den Mann bei Salzbergen fest.

Zuvor kontrollierte die Polizei gegen 22.30 Uhr das mit drei Personen besetzte Fahrzeug in Bad Iburg. Mitten in der Überprüfung drückte der Fahrer des Autos das Gaspedal durch und flüchtete. Wie sich später herausstellen sollte, hatte das Verhalten des Mannes einen zumindest für ihn triftigen Grund: Der 26-Jährige hat keine Fahrerlaubnis und war deswegen bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Alkoholtest sollte später außerdem ein Wert von über einem Promille ergeben.

Mit seinem Fahrzeug flüchtete er jedenfalls über die B51 in Richtung A30, wobei er nach Angaben der Polizei die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als das Doppelte überschritt und mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdete. Anschließend fuhr er auf die A30 in Richtung Rheine.

Mit Tempo 180 gerammt

Kurz hinter dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück schaffte es ein Streifenwagen, sich vor das Fluchtfahrzeug zu setzten. Dabei rammte der Fahrer den Streifenwagen bei einer Geschwindigkeit von 180 km/h. Am Fahrzeug der Polizei entstand Sachschaden, verletzt wurde laut Polizei niemand. Nach gut 60 Kilometern der Verfolgung gelang es letztlich den Beamten, den Fahrer in Höhe Salzbergen zu stoppen. Er wurde vorläufig festgenommen.

An der Verfolgung waren mehrere Streifenwagen aus Osnabrück, der Polizei aus Nordrhein-Westfalen und des grenzüberschreitenden Polizeiteams beteiligt. Die beiden weiteren Insassen des Fluchtautos waren übrigens keinesfalls einverstanden mit dem Verhalten des Fahrers. Ihm wird daher auch eine Freiheitsberaubung in zwei Fällen zur Last gelegt – neben dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Laut Polizei soll der 26-Jährige, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.