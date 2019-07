Kann sein, dass sich am Piesberg Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Im Basislager an der Vosslinke wird schon mal in den Blick genommen, was sich in der Natur und der Kultur so tut. Füchsin Frieda ist übrigens eine Flohmarkterrungenschaft. Foto: David Ebener

Osnabrück. Am Piesberg einen Kurzurlaub einlegen, um Natur, Kultur und Technik zu erleben – das können abenteuerlustige Glücksjäger vom 3. bis zum 11. August, der letzten Woche in den Sommerferien. Wer will, darf sogar im Kastaniengarten zelten.