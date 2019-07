Osnabrück. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 bei Osnabrück wurde eine 45-jährige Frau am Montagnachmittag schwer verletzt. Weil er die Anfahrt der Rettungskräfte behinderte, schrieb die Polizei eine Anzeige gegen einen Autofahrer.

Um kurz nach 17 Uhr am Montag war eine Frau in ihrem Sprinter auf der A1 in Richtung Münster unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord um dem Parkplatz Hasetal fuhr sie mit ihrem Kleintransporter auf einen Lkw auf. Die Fahrerin des Sprinters wurde bei dem Unfall eingeklemmt, konnte laut Informationen der Polizei aber von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Da ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, musste die A1 in Richtung Münster für rund 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Rettungskräfte bei der Anfahrt durch eine fehlende Rettungsgasse massiv behindert. In einem Fall schrieben die Beamten eine Anzeige gegen einen Autofahrer. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro und zwei Punkte.



Am Montag war zunächst von einem Fahrer des Kleintransporters die Rede. Am Dienstag korrigierte die Polizei diese Information.