In der Sommerferien-Bäckerei im Stadtteiltreff Alte Kasse in Hellern gab es am Montag Pralinen. Lecker sind die sowieso - aber sie müssen auch gut aussehen. Deswegen verziert Julius seine vorsichtig mit Schokolade. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Die Alte Kasse in Osnabrück ist der Anlaufpunkt Nummer eins für Kinder mit einem Ferienpass, die es gerne süß mögen. Das Stadtteilzentrum in Hellern hat die Lizenz zum Backen. In der vergangenen Woche haben Kinder dort schon Gummibärchen selbst hergestellt, am Montag waren es Pralinen. Und die haben eine besondere Note, die sie besser schmecken lässt als viele gekaufte.