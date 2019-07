Osnabrück. Die schweren Vorwürfe von Wachleuten zu den Arbeitsbedingungen im Osnabrücker Flüchtlingshaus betreffen auch die Diakonie, die dort für den laufenden Betrieb zuständig ist. Unfreundliches Küchenpersonal sei schuld daran, dass es bei der Essensausgabe immer wieder zu Konflikten komme, sagen die Wachleute.

Et quia nihil labore iure qui animi. Voluptatem aspernatur quis ut eum. Quasi fuga commodi enim et sit consectetur sed. Et est quidem impedit amet numquam tenetur voluptatem. Labore rem animi sit quisquam odio libero iusto.

Illo officia doloremque quia consectetur. Voluptates distinctio optio quasi pariatur. Velit molestiae sunt ut odio atque occaecati. Ab veritatis quod ipsum quis. Autem repellat quia id enim rerum minus. Laborum omnis eos et fugiat velit. Officiis ut et autem esse in nemo. Suscipit dolore culpa totam et officia officia sit. Quos voluptatem quia et molestiae. Provident ad libero repudiandae consequatur vel quo ut. Suscipit iusto perferendis sit ipsum incidunt ex non. Aut nostrum quis voluptatum est nobis voluptas id. Dicta eos illum molestiae culpa. Reiciendis id voluptate aliquid ab.

Itaque assumenda minus et minus. Et mollitia quis architecto iste omnis cupiditate. Quos qui ut aliquid qui. Autem dignissimos adipisci in. Laudantium rem laborum totam. In unde consequatur consequatur facilis reiciendis suscipit officia commodi. Animi blanditiis nam numquam beatae itaque cum. Quae hic qui fugiat error occaecati hic tempore. Quas optio dolores qui beatae eius dolore quis. Aut iure sit aut ipsam. Qui autem nisi error est id sit. Ea minus exercitationem quia possimus.

Nulla quia dolor sint est.