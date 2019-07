Osnabrück. Wegen Bauarbeiten wird die B51 im Osnabrücker Stadtteil Nahne an drei Wochenenden voll gesperrt. Der Grund: Die Fahrbahndecke wird saniert.

Konkret wird nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück in folgenden Nächten gebaut: Samstag, 13. Juli auf Sonntag, 14. Juli; Samstag, 27. Juli auf Sonntag, 28. Juli und Freitag 9. August auf Samstag, 10. August, jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr.

Dadurch kommt es zur Umleitung der der RegioTakt-Linien 466 und 467 sowie der NachtBus-Linie N6 zwischen den Haltestellen Oesede, Weghaus und Osnabrück, Schölerberg (Iburger Straße). In dieser Zeit können folgende Haltestellen nicht angefahren werden: Wilhelm-Mentrup-Weg, Am Funkturm, Kinderhospital, Paradiesweg, Am Nahner Friedhof, Mehring, Franziskus-Hospital, Werkmeister, Kiffe, Heheland, Heideweg, Sparkasse in Georgsmarienhütte.

Es wird eine Umleitung über Malbergen und Sutthausen eingerichtet. Die Haltestelle Harderberg, Weghaus wird dafür in stadteinwärtiger Richtung in die Niedersachsenstraße verlegt.