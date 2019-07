Osnabrück. Aus Europa, Afrika und Amerika kommen die Gerstensäfte, die beim Bierfest auf dem Osnabrücker Marktplatz von Donnerstag, 18. Juli, bis Samstag, 20. Juli, ausgeschenkt werden. Auch Frei-Bier ist dabei.

Die Liste der Biere, die von Donnerstag bis Samstag ausgeschenkt werden, ist lang – sehr lang. Ein Großteil der edlen Tropfen stammt aus Deutschland und Belgien, aber auch Exoten aus Kanada, Nigeria, Kroatien oder Mauritius sind dabei. Nicht alle Biere enthalten Alkohol. Von der Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund wird zum Beispiel das alkoholfreie „Frei-Bier“ ausgeschenkt.

Craft-Biere erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Kreativität der Braumeister scheint ebenso unerschöpflich zu sein wie der Durst der Biertrinker. Auch die zum Teil sehr einfallsreichen Namen der Biere verleiten dazu, sie zu kosten. Wer möchte nicht wissen, was sich hinter einem Matrosenschluck, einer Gose to Hollywood oder einer Harakiri Saison verbirgt oder wie ein Senf-Honig-Bier oder die Dunkle Macht schmeckt? Eigens für Osnabrück scheint das Friedensreiter Pale Ale gebraut zu sein. Die in Steinfurt ansässige Friedensreiter Brauerei nimmt tatsächlich Bezug auf den 1648 geschlossenen Westfälischen Frieden. Darauf stoßen die Brauer vor dem historischen Rathaus an.

Bierfest, Marktplatz, Osnabrück, Do., 18. 7., 17 bis 22 Uhr, Fr., 19. 7., 17 bis 0 Uhr, Sa., 20. 7., 14 bis 0 Uhr, Eintritt frei. Alle Infos unter http://www.bierfeste-deutschland.de/osnabrueck.

Wir verlosen 2 VIP-Pässe für zehn Biere am langen Tresen. Der Pass ist übertragbar und kann von mehreren Personen genutzt werden. Senden Sie bis zum 17. Juli eine SMS mit der Kennung mobil win bierfeste an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808400389 an (Stichwort Bierfeste).

Spielregeln: Teilnahme per SMS oder Telefon. Gebühr pro SMS 49 Cent, Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent. Bitte hinterlassen Sie bei einem Anruf Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und das Stichwort des Gewinnspiels. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter der NOZ MEDIEN und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.