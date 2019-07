Bramsche. Ragna Schirmer, den Namen kennt fast Jeder, der klassische Musik mag. Die Pianistin tritt seit Langem in den wichtigsten Konzertsälen Europas auf. Warum zählt ausgerechnet die kleine, gerade 100 Zuhörer fassende Konzertscheune in Kloster Malgarten bei Bramsche zu ihren liebsten Orten für ihre Konzerte? Das erklärt sie in unserer Serie "Lieblingsorte" von Künstlern in Osnabrück und der Region.

Ragna Schirmer gehört seit Jahren zu den großen Namen in der Pianistenzunft. In den wichtigsten Sälen Europas aufzutreten und in so renommierten deutschen wie dem Münchner Herkulessaal, der Stuttgarter Liederhalle, dem Leipziger Gewandhaus oder in der Berliner Philharmonie mit bis zu über 2000 Plätzen, gehört für sie fast zum Alltagsgeschäft.

Schon vier Mal vor Ort

Um so erstaunlicher wirkt es, mit welcher Regelmäßigkeit sie seit 2006 ins kleine Kloster Malgarten bei Bramsche kommt. Schon vier Mal ist sie dort aufgetreten, so oft wie noch kein anderer Künstler. Die Konzertscheune dort umfasst nicht mehr als 100 Zuhörerplätze, ein Bruchteil dessen, was die Pianistin sonst gewohnt ist. Und dennoch zählt der kleine Saal zu ihren erklärten Lieblingsauftrittsorten. "Ich spiele lieber in kleinen Räumen als in großen und mag die Nähe zum Publikum und den intimen Austausch mit ihm", sagt sie im Telefongespräch.





Zweifache Bach-Preisträgerin

Die zweifache Bach-Preisträgerin, die seit 2009 in Halle an der Saale lebt und unterrichtet, spricht vor Konzerten gern selbst ein paar Worte über ihre Programme. "Das geht nur in Konzerträumen bis zu maximal 400 Leuten", sagt sie. "Außerdem mag ich die Idee des Salons. Das hat etwas Ursprüngliches wie die Kammermusik. Meine Programme für Klavier solo haben ja kammermusikalischen Charakter. Große Säle mit über 1000 für mich nahezu unsichtbaren Leuten mag ich eigentlich nicht so gern. Ich sitze dann einsam nur mit meinem Flügel auf der Bühne mit jeweils fünf Meter Leerraum rechts und links vom Instrument."





Besondere Stimmung

Und was ist für sie das Besondere an der Konzertscheune auf dem Lande in der Nähe von Bramsche? "Kloster Malgarten gefällt mir besonders gut, weil die Klosteranlage eine besondere Stimmung umgibt. Schon der Weg zu diesem abgelegenen Ort bereitet darauf vor. Ein Kloster ist ein heiliger Ort der Einkehr und Konzentration". Man sei umfangen von alten Mauern und Geschichte. "Hier passt alles zusammen und ist nicht vergleichbar mit anderen Konzertorten. Ich spüre dort, dass das Publikum sich hier einlassen möchte auf die Musik". Gut behandelt fühlt sie sich jedes Mal von den Gastgebern um Peter Koch und seinem "Internationalen Arbeitskreis für Musik" (IAM) eben auch.

Clara-Schumann- Programm

Ragna Schirmer freut sich, in diesem speziellen Rahmen im Herbst ein Programm aufführen zu können, das ihr sehr am Herzen liegt, denn sie setzt sich seit Langem mit dem Leben Clara Schumanns auseinander. 2019 hat sie übrigens den Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau (10 000 Euro) an „hervorragende Dirigenten, Instrumentalisten, Sänger, Klangkörper oder Institutionen des deutschen und internationalen Musiklebens“ erhalten. Beim Internationalen Malgartener Klavierherbst am 26. Oktober spielt sie Werke, die die Pianistin Clara Schumann 1872 bei einer Englandtournee gespielt hat. Und zwar Ludwig van Beethovens Waldstein-Sonate Nr. 21 C-Dur op. 53, Robert Schumanns Kinderszenen op. 15; Frédéric Chopins Valse cis-Moll op. 64 Nr. 2 und das Impromptu As-Dur op. 29; Felix Mendelssohn Bartholdys Rondo capriccioso op. 14 sowie weitere Werke von Scarlatti, Händel und Gluck. Diese Auswahl entspricht Clara Schumanns damaligem Wunsch, dem Publikum "all die schönen Stücke zu präsentieren, die ihr Leben begleiteten." Anlass für das Recital ist der 200. Geburtstag Clara Schumanns in diesem Jahr.





Internationaler Malgartener Klavierherbst in Kloster Malgarten: Ragna Schirmer spielt das Clara-Schumann-Recital am Samstag, 26.Oktober um 20 Uhr .