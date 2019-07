Osnabrück. Ab kommenden Sonntag kann die Bernhard-Avermann-Straße im Osnabrücker Stadtteil Nahne bis Ende Juli nicht von der der Iburger Straße aus erreicht werden.

Nach Angaben der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) werden ab Sonntag, 14. Juli, bis Mittwoch, 31. Juli, Deckensanierungsmaßnahmen im Bereich der Iburger Straße durchgeführt. Mit dem Ende der Sperrung ist am Mittwoch gegen 17 Uhr zu rechnen. Die Busse der Linien 21 und 52 werden im betroffenen Zeitraum umgeleitet. (Weiterlesen: Hier wird in Osnabrück in den Sommerferien gebaut)

Umleitung Linie 21 in beide Richtungen:

Iburger Straße – Nahner Feld zur Endhaltestelle Kreishaus Zoo

Umleitung Linie 52 (stadteinwärts):

Iburger Straße – Nahner Feld – Am Schölerberg – zur Haltestelle Paradiesweg

Die Haltestellen Paradiesweg und Nahne werden nicht mehr bedient. Eine Ersatzhaltestelle wird auf der Iburger Straße vor der Hausnummer 210 eingerichtet.

Weitere Informationen sind unter www.vos.info erhältlich.