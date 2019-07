Mit Pantomime und Akrobatik werden auf dem Theateracker am Piesberg Geschichten erzählt CC-Editor öffnen

Kopfüber an der "chinesischen" Stange: Anja Gessenhardt von Zirka Trollop. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Ungleichgewichtig verteilt waren die Rollen beim zweiten diesjährigen Theateracker am Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück: Während das slowenische Duo Pol Pet ohne Worte und im Videospiel-Stil eine kurze Geschichte über die Jagd nach einem Fisch erzählte, bespielten Zirka Trollop aus Berlin den gesamten Kastaniengarten mit einer Trilogie, die eine Erzählung von Kafka als akrobatische Lesung, an der Vertikalstange und auf dem Trapez variierte.